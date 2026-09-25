ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಕೆರಿಯರ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘Bachelor’ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2017ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Mupparimaanam ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವರು, ನಂತರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಅದರಂತೆ, ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ ‘Bachelor’. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ‘Maharaja’ ಮತ್ತು ‘Kingston’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದೇ’
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು. ‘Bachelor’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ.
ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣವೂ ತಡವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದಿವ್ಯ ಭಾರತಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.