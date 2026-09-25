‘ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ರೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬರೆ ಶೈಲಿಯ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಬರೆ ಶೈಲಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2027ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಕ್ಯಾಬರೆ ಶೈಲಿಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಸಖತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಚಾರ್ಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಸ್ಲಿಟ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಲೆಗೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಡ್‌ಪೀಸ್ ಧರಿಸಿ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಿಚ್ ಸೆಟ್ ಫೋಟೋಗೆ ರೆಟ್ರೋ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಆಲಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ಸಾಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.

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ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರಗಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್

ಗುರುವಾರವಷ್ಟೇ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಸಖತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಟರ್ಕೋಯ್ಸ್ (ತಿಳಿ ನೀಲಿ) ಬಣ್ಣದ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಬಝ್ ಕಟ್, ತೆಳುವಾದ ಮೀಸೆ, ದುಂಡಗಿನ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಲೈಟ್ ಕಲರ್‌ನ ನಿಟ್ ಪೋಲೋ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿ ರಣಬೀರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ

ಇನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2027ರ ಜನವರಿ 21ರಂದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.