ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ಫೌಜಿ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಾರಣಾಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಫೌಜಿ’ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ: ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಚರ್ಚೆ?
ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ‘ಛತ್ರಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಬಾಹುಬಲಿ’ ಸರಣಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದವು.
ಆದರೆ ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ನಟನೆಯ ‘ಫೌಜಿ’ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಮಾರ್ಚ್ 18ಕ್ಕೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಬಿಡುಗಡೆ? ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಫೌಜಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಖಚಿತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 7ಕ್ಕೆ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಎಂಟ್ರಿ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೂ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ, ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ತೆರೆಕಾಣಲು ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರವಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೇಲುಗೈ?
ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ‘ಫೌಜಿ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ, ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ‘ಫೌಜಿ’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ?
ಒಂದೆಡೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ. ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ‘ಫೌಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ವಾರಣಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲೇಬೇಕು!