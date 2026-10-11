ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ ಇಂದು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್. ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ, ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು, ₹20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಆಳುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಊಹಿಸಿದ್ದರಾ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಹುಡುಗಿ, ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿ. ನಾಯಕನಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುವ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ!
ಇಂದು ನಯನತಾರಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ತಿರುವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಥೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆಂಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವತಿ.. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಡಯಾನಾ ಮರಿಯಮ್ ಕುರಿಯನ್. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ‘ಚಾಮಯಂ’ ಎಂಬ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಆಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಯುವತಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಹಳೆಯ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದಿನ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಬದಲಿಸಿತು ನಯನತಾರಾ ಬದುಕು!
ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆಭರಣದ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. 2003ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೋ, ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತ್ಯನ್ ಅಂತಿಕ್ಕಾಡ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ‘ಮನಸ್ಸಿನಕ್ಕರೆ’ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಯುವತಿಯ ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಯನತಾರಾ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಯಾನಾ, ನಯನತಾರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಮನಸ್ಸಿನಕ್ಕರೆ’ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದು ಅವಕಾಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶೋಗಾಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟದವರೆಗೆ!
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಾಯಕನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಕಥೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ‘ರಾಜಾ ರಾಣಿ’, ‘ನಾನುಮ್ ರೌಡಿ ಧಾನ್’ ಮತ್ತು ‘ಮಾಯಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದವು.
ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಆಸಕ್ತಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ನಾಯಕನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಯನತಾರಾ ಬೆಳೆದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು.
‘ಜವಾನ್’ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸದ್ದು!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ನಯನತಾರಾ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಜವಾನ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಪಯಣ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿನತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಭಾಷೆ ಬದಲಾದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಯನತಾರಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ.
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ₹20 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ?
ಇಂದು ನಯನತಾರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಯನತಾರಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹20 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ, ಪಾತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಯಶ್ ನಟನೆಯ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ!
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಯನತಾರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲೂ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ನಯನತಾರಾ, ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ!
ಒಮ್ಮೆ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇಂದು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಪಯಣದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಇದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಅವರ ಹೆಸರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರುತಿನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದ ನಯನತಾರಾ ಅವರ ಕಥೆ, ಯಶಸ್ಸು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಉದಾಹರಣೆ.