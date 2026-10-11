ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭರ್ಜರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ, ಈ ಮಾಸ್-ಆಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿರುವ ರಜಿನಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಜೈಲರ್ 2: ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಜೈಲರ್ 2 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿದೇಶಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾದರೂ, ಜೈಲರ್ 2 ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರ (ಭಾನುವಾರ) ಹೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಂಚ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಶನಿವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ 4 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಿಂದಲೇ 3.53 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ, ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀ-ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪಾಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 1.63 ಕೋಟಿ ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11) ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಡಬ್ ವರ್ಷನ್ಗಳ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್
ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜೊತೆಗೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣನ್, ಯೋಗಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಮಿರ್ಣಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆಯೇ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೆರಳು ನೋಡಿ, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'UA 16+' ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದೆ.