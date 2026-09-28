ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರೀಕೆ ನೋಡಿ..!
Tania Mishra.. New National Crush? ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮುಖವೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದರತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹೆಸರು ತಾನಿಯಾ ಮಿಶ್ರ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ, ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ತೃಪ್ತಿ ದಿಮ್ರಿ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾನಿಯಾರನ್ನೂ ಭಾರತದ ಹೊಸ ‘ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನಿಯಾ ಮಿಶ್ರ ಮೂಲತಃ ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ನಗರದವರು. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಾನಿಯಾ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್, ಫೆಮಿನಾ ಹಾಗೂ ಗೇಜಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳ ಕವರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲೊಂದು.
ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ ತಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ‘ಐಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೆಮಿನಾ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವಗಳೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮುಖವಾಗಿ ತಾನಿಯಾ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನಂತರ ತಾನಿಯಾ ಅವರ ಗಮನ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯತ್ತವೂ ಹರಿದಿದೆ. ‘ಗಜ್ನವಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಚೇಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ‘ಚೇಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ‘ಚಿಡಿಯಾ ಉಡ್’ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ತಾನಿಯಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳೂ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾನಿಯಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾನರ್ವೊಂದರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾನಿಯಾ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕುತೂಹಲದ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಿಂದ ಮುಂಬೈವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ತಾನಿಯಾ ಮಿಶ್ರ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಾನಿಯಾ ಮಿಶ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.