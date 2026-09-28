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- ಮಗಳು 250 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ, ಆದ್ರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ Katrina Kaif ತಾಯಿ; ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಮಗಳು 250 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ, ಆದ್ರೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ Katrina Kaif ತಾಯಿ; ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Katrina Kaif: ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈಕೆ 250ಕೋಟಿಯ ಒಡತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಸುರಿ ಜೀವನ, ಲಂಡನ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಮಗಳು 250 ಕೋಟಿ ಒಡತಿ, ಆದರೆ ತಾಯಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ
ಇಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ಜೀವನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ತಾಯಿಯ ಜಗತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ‘ನಮಸ್ತೆ ಲಂಡನ್’, ‘ಪಾರ್ಟ್ನರ್’, ‘ವೆಲ್ಕಮ್’ ಮತ್ತು ‘ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕತ್ರಿನಾ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕತ್ರಿನಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ನಂತರ ಅವರ ತಾಯಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ದಾನ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸೀಮಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಹೆಸರಿನ NGO
ಇದರ ಆರಂಭ 2008ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕತ್ರಿನಾ ಅವರ ತಾಯಿ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ‘ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂಬ NGO ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ, ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುಝೇನ್ ಟರ್ಕೊಟ್ ಅವರು ಮಧುರೈ ಸಮೀಪದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಮೌನವಾಗಿ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ತು ‘ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್’ ಅನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಕತ್ರಿನಾ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕರಿಯರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ‘ರಿಲೀಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಂಜೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ತರಗತಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಜಾಲವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ಕ್ರಮೇಣ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
‘ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್’ ಆರಂಭ
2015ರಲ್ಲಿ ಸುಝೇನ್ ಅವರು ‘ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್’ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 3ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 30ಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನರ್ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಶಾಲೆ, ಇದೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ತಾವು ಇಂದು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ; ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು, “ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೇಸ್ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು.
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