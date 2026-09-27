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- 'ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?' ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಜಲಿ 'ಹತ್ತಿ' ಚಾಟಿ ಏಟು.. ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯ ಅಸಲೀಯತ್ತು ಬಟಾಬಯಲು
'ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?' ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಜಲಿ 'ಹತ್ತಿ' ಚಾಟಿ ಏಟು.. ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯ ಅಸಲೀಯತ್ತು ಬಟಾಬಯಲು
ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ಇದೀಗ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮಜವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ..!
‘ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?’ ಎಂದು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ; ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಸೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಬಯಲು!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ ಅಂಜಲಿ ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಟಿ ಇದೀಗ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಜಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಡಿಗ್ಲಿಟ್ಜ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿಗೆ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ‘ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?’ ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಂಜಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ನನ್ನ ಮದುವೆ. ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂಜಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೂ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಅಂಜಲಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನೀನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ, ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತೀಯ” ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮದುವೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂಜಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಜಾ ಮಾಡಲು ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೇ ಎಂದು ಅಂಜಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೇ? ವಧುವಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಜಾ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ವಧುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಜಾನೇ?” ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದೊಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ಅಂಜಲಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ “ನೀವೇ ಮದುವೆಯಾಗಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನೂ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪದೇಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂಜಲಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಂಜಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಶಾಲ್ ಅಭಿನಯದ 'ಮಗುಡಮ್' (Magudam) (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಮಕುಟಮ್') ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರು ರಾಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಏಳು ಕಡಲ್ ಏಳು ಮಲೈ’ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ, ಸೂರಿ ಹಾಗೂ ನಿವಿನ್ ಪಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಜಲಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಆತುರ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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