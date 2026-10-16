Box Office King: ರಜನಿಕಾಂತ್ vs ವಿಜಯ್, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹೀರೋಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಿಂಗ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು?
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ದಿಲೀಪ್ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಜೈಲರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ನಿನ್ನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೂಡ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ನಿಂದ ಸಖತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಜೈಲರ್ 2 ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಜೈಲರ್ 2 ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಜೈಲರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗ 96 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ 100 ಕೋಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೈಲರ್ 2 ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 125 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿದೆ.
ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಜೈಲರ್ 2 ಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ರೋಬೋ 2.0' ಮೊದಲ ದಿನ 115 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಜಿನಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಜೈಲರ್ 2 ಕೂಡ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದ್ದು, ರಜಿನಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್
ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದ ಟಾಪ್ ನಟರಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯ್, ಈಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು. ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮೊದಲ ದಿನವೇ 100 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಿಯೋ' ಮೊದಲ ದಿನ 149 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2024ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 'ಗೋಟ್' (GOAT) ಸಿನಿಮಾ 126.32 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಜಿನಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ಎರಡು 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ರಜಿನಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 125 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ರಜಿನಿ ಅವರ 100 ಕೋಟಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಜಿನಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಭರ್ಜರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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