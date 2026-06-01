ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ, ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ನನ್ನ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾದ ಊಟ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಟಿ ಶಾಲಿನ್ ಸೋಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು ಶಾಲಿನ್ ಸೋಯಾ. ನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಲ್ಸಮ್ಮ ಎನ್ನ ಆಣ್ಕುಟ್ಟಿ', 'ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಚಾರಿ', 'ಮಾಣಿಕ್ಯಕ್ಕಲ್ಲು', 'ಮಲ್ಲು ಸಿಂಗ್' ಅಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ 2015ರಲ್ಲಿ 'ರೆವೆಲೇಶನ್' ಎಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನಟನೆಯ 'ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಕ್ಟ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶಾಲಿನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲಿನ್ ಸೋಯಾ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ, ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಆದ್ರೂ, ಸಣ್ಣ ಆದ್ರೂ ಜನ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನ ನೋಟ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಳೆಯಬಾರದು.
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಊಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.