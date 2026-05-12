ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ವೀರಭದ್ರುಡು' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟ ಸೂರ್ಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬನ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಆತನನ್ನು ತಳ್ಳಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ತಡೆದು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಟ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸದ ವಿಡಿಯೋ ಇದು.

ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಕರುಪ್ಪು' ತೆಲುಗು ವರ್ಷನ್ 'ವೀರಭದ್ರುಡು' ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ಓಡಿಬಂದು ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ತಡೆದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಭಿಮಾನಿಯ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟ ಕಾರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.

ಇನ್ನು 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ಆರ್.ಜೆ. ಬಾಲಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇ 14 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್ ನೋಡಿದರೆ, ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನರ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣಿಸದ ವಿಭಿನ್ನ ಗೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮೇಕ್ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರಲ್ ಹಿಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಯುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಯಿ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದ್ರನ್ಸ್, ನಾಟ್ಟಿ, ಸ್ವಾಸಿಕಾ, ಅನಘ ಮಾಯಾ ರವಿ, ಶಿವದ, ಸುಪ್ರೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ-ತ್ರಿಶಾ ಜೋಡಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಎಂಪಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ 'ಕರುಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.