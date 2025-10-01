- Home
ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಆ ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು?
ನಟಿ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಹಿರಿಯ ನಟ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಆಸೈ' ಚಿತ್ರದ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಆ ಅವಕಾಶ ಅಜಿತ್ಗೆ ಹೋಯಿತು.
ಹೀರೋ ಆಗುವ ಆಸೆ
ನಂತರ ಸೂರ್ಯಗೆ ಹೀರೋ ಆಗುವ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಂತ್ ಅವರ 'ನೇರುಕ್ಕು ನೇರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದರು. 1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರ
ಇದರ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸಿದ 'ಕಾದಲೇ ನಿಮ್ಮದಿ', 'ಸಂದಿಪ್ಪೋಮಾ' ಚಿತ್ರಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಪೆರಿಯಣ್ಣ' ಚಿತ್ರ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು.
ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು
ನಟನೆಗೆ ಬಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಾಲಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಂದಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರು. ನಂತರ 'ಕಾಕ ಕಾಕ', 'ಪಿತಾಮಗನ್', 'ಗಜನಿ'ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಕಾ 2006ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. 'ವಾರಣಂ ಆಯಿರಂ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ವಾರಣಂ ಆಯಿರಂ' ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು. ಅದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಸಮೀರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.