‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಧುರಂಧರ್’ ಅಂತಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ನಟಿಯರ ಕರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬಹುತೇಕ ಹೀರೋಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಂತರ ಅವರ ಕರಿಯರ್ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಕ್ಸಸ್... ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗದ ಕ್ರೇಜ್!
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕರಿಯರ್ಗೆ ತಿರುವು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ‘ಕೆಜಿಎಫ್’ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ ‘ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬಂ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ.
‘ಧುರಂಧರ್’ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್... ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ!
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ನಂತರ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೀರೋಗಳ ಸಕ್ಸಸ್... ನಾಯಕಿಯರ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ?
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕಿಯರ ಕರಿಯರ್ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಉದಾಹರಣೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೀರೋಗಳ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ, ಅದೇ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದೇ ಹೋಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಸರಿಯಾದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು-ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಟಿಯರ ಕರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಅದರ ನಂತರ ಕರಿಯರ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಮಯವೇ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.