Priyanka Chopra: ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಟಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್’ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 40ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ವಿಶೇಷ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೋಜಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಹಲವು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯ ಹಾಗೂ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಜಾದಾಯಕ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೋ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ 40ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲೇಟೆಬಲ್ ಹಾಗೂ ಮಜವಾಗಿರುವ ನೋಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ 20ನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 40ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ 28ರ ವಯಸ್ಸಿನವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನರು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ವೈಬ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ; ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಸ್ತಿ
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸುತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತಿ, ‘ಜೈ ಜೈ ಭಗವಾನ್ ಜೀ’ ಎನ್ನುವ ಆಕೆಯ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಷಣ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಜೋನಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ‘ಬೆಸ್ಟಿ’ ವೈಬ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮೊದಲಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ವಾರಾಣಸಿ’ಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ
ಕರಿಯರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಮ್-ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ವಾರಾಣಸಿ’ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ‘ಮಂದಾಕಿನಿ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ‘ರುದ್ರ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ‘ಕುಂಭ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.