Sreeleela Arunachalam: ಗೆಲುವು-ಸೋಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇದೀಗ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೆಲುವು-ಸೋಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇದೀಗ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾರನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರವಿಲ್ಲದೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದು, ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸೆಲ್ಫಿ ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

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‘ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ’ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಿನಿ ಪಯಣ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ‘ಕಿಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ‘ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಮಾಸ್‌ ಮಹಾರಾಜ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ ‘ಧಮಾಕಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ‘ಧಮಾಕಾ’ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ ಮಾಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್‌ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದವು.

‘ಧಮಾಕಾ’ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವು ಕೈಕೊಟ್ಟಿತಾ?

ಆದರೆ ‘ಧಮಾಕಾ’ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ನಟಿಸಿದ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ‘ಸ್ಕಂದ’, ‘ಆದಿಕೇಶವ’, ‘ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್’, ‘ಗುಂಟೂರು ಕಾರಂ’, ‘ರಾಬಿನ್‌ಹುಡ್’, ‘ಮಾಸ್‌ ಜಾತರ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ಉಸ್ತಾದ್‌ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್’ ಹಾಗೂ ‘ಪರಾಶಕ್ತಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ‘ಭಗವಂತ್‌ ಕೇಸರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌?

ಇದರ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ‘ಲೆನಿನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಜಿತ್‌ ನಟನೆಯ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಧನುಷ್‌ ಅಭಿನಯದ ‘ಓಮ್‌’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿವೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ!

ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇದೀಗ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರವಾಸದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಟಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಮೂಡಿದೆ.