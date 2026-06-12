ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ನಟನೆಯ ‘Spider Man Brand New Day’ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಜುಲೈ 30, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ.
ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ನಟನೆಯ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 30, 2026 ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಿನಿಮಾ, ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಸೂಪರ್ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜುಲೈ 31, 2026 ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಜುಲೈ 30 ರಂದೇ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಹಸವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. "ಇಂಡಿಯಾ, ಮೊದಲು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ರೆಡಿಯಾಗಿ. #SpiderManBrandNewDay ಜುಲೈ 30, 2026 ರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಸೋನಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂಭ್ರಮ
ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಯಣವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಾರ್ವೆಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ವೆಲ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಪೀಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಕಥೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ, ಹೊಸ ವಿಲನ್ಗಳು ಯಾರು, ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಮರಳಲಿವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕೇವಲ 'ಕೇಕ್ ಮೇಲಿನ ಐಸಿಂಗ್' ಇದ್ದಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸ್ಯ, ವಿಲನ್ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಜವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವೆರೈಟಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಯಶಸ್ಸು
ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಮಾರ್ವೆಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿತ್ರ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ಹೋಮ್ಕಮಿಂಗ್' (2017) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ $880 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದ 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್' (2019) ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ $1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡರೆ, 'ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್: ನೋ ವೇ ಹೋಮ್' (2021) ಬರೋಬ್ಬರಿ $1.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.