ಹಾಲಿವುಡ್ನ 'ಜಾನ್ ವಿಕ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್' ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ತೆರೆಮರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಜೂನ್ 4, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಯಶ್ ನಟನೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಲಿವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ, ಇಡೀ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ತೆರೆಮರೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರ್ರಿ, "ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ನಟ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಡ್ಡ ಇವರದ್ದು!
ದಯೆ ಮತ್ತು ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, "ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ! ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ!!! ಎಲ್ಲರೂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ!!!!" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದೆ'
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 'ಜಾನ್ ವಿಕ್' ಮತ್ತು 'ಫಾಸ್ಟ್ & ಫ್ಯೂರಿಯಸ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪೆರ್ರಿ, "ಈ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರತಂಡ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಾವು ಸದ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸವಾಲು, ಆದರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳೆಂದರೆ ಇಷ್ಟ. ಈ ತಂಡ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ತಾನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜೂನ್ 4, 2026ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು 'ತಬಾಹಿ' ಎಂಬ ಮೊದಲ ಹಾಡನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಆಗಲಿದೆ.