- Home
- Entertainment
- ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಗುತಿ ನುಂಗಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶೆಹನಾಜ್- ಮುಂದಾದದ್ದು ಭಯಾನಕ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುಗುತಿ ನುಂಗಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶೆಹನಾಜ್- ಮುಂದಾದದ್ದು ಭಯಾನಕ
ನಟಿ ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಗುತಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶೆಹನಾಜ್
ನಟಿ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿ ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿಯ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದವರು. ಪಂಜಾಬ್ನ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ದಣಿವರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಇವರು ಅಸಂಖ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ನಟಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಗುತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಶೆಹ್ನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಯಿಗೆ ಹೋದ ಮುಗುತಿ
ಶೂಟಿಂಮಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮುಗುತಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಂಗಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಶೆಹನಾಜ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಟಿ, ಮುಗುತಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದ ಬಳಿಕ, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಸೌರಭ್ ಸಚ್ದೇವ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಅವರ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಧೈರ್ಯದ ಹೊಗಳಿಕೆ
ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ ಅಪಘಾತದ ನಂತರವೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಮುಗುತಿಯನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದರೂ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಸಹನಟರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು.
ನಟಿಯ ಕುರಿತು
ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13' ರಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಪಂಜಾಬ್ ನಿವಾಸಿ ಶೆಹನಾಜ್ ಗಿಲ್, ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ನಂತರ ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರ 'ಹೌಸ್ಲಾ ರಖ್' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಶೆಹ್ನಾಜ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಕಿಸಿ ಕಾ ಭಾಯ್ ಕಿಸಿ ಕಿ ಜಾನ್' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 'ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.