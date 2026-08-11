ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ವೀರ ಧೀರ ಸೂರನ್' ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
Actor Chiyaan Vikram landed in trouble after posting an Instagram reel: ಒಂದು 'ರೀಲ್'ನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್! ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತೇ ಬ್ರೇಕ್?
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ತಮಿಳಿನ 'ವರ್ಸಟೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಚಿಯಾನ್ ವಿಕ್ರಮ್, ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಕಷ್ಟವೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ ಇಂದು ಅವರನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬೀಗರಿಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನೋಟಿಸ್ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಏನಿದು 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' ವಿವಾದ?
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕೋತಿ ಪ್ರಭೇದವಾದ 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' (Lar Gibbon) ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವನ್ಯಜೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಮಾವೇಶದ (CITES) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಹೊಂದುವುದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷ!
ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮಾವ, ಅಂದರೆ 'ಕ್ಯಾವಿನ್ಕೇರ್' (CavinKare) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಕೆ. ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಣಿಪುರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡ್ಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ರಂಗನಾಥನ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠವಾಗುತ್ತಾ ಈ ಘಟನೆ?
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಪೆಟ್ಸ್' (Exotic Pets) ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಿಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳ ಅಲೆದಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವಿಕ್ರಮ್ ಮೌನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ನಡೆ!
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ವೀರ ಧೀರ ಸೂರನ್' ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟನ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅರಿವಿನ ವಿಷಯವೂ ಹೌದು.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಶೋಕಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ.