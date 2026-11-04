ಸಮಂತಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಗೂಗ್ಲಿ ಬೆಡಗಿ ಕೊಟ್ರು ಸುಳಿವು: ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾನಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಸಮಂತಾ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು 'ದಿ ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್'
ಟಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ (Samantha) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಿದ್ದರೂ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ತಮ್ಮ 1ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 9ನೇ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ 'ದಿ ಫೈನಲ್ ಲ್ಯಾಪ್' (The Final Lap) ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಕೃತಿ ಖರಬಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್
ಸಮಂತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಗೂಗ್ಲಿ ನಟಿ ಕೃತಿ ಖರಬಂದ (Kriti Kharbanda) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮೂವರಿಗೂ ತುಂಬು ಪ್ರೀತಿ" (Sending all 3 of you so much love) ಎಂದು ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 'ಮೂವರು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಅರ್ಥ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ
ಕೃತಿ ಖರಬಂದ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಆಲ್ 3' (All 3) ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮೂವರು ಯಾರು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಾ? ಅಂದರೆ ಸಮಂತಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು (Twins) ಹುಟ್ಟಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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