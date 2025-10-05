ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಟ್ಯಾಟೂದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಈ ಪಯಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಸರಳ ಸಮಾರಂಭ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮ:
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುಚರ್ಚಿತ ಜೋಡಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ (Sonakshi Sinha) ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (Zaheer Iqbal) ಅವರ ಪ್ರೇಮಗಾಥೆ ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು 'ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಟೂ' ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ 'ಲೈಫ್ಲೈನ್' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್, ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ 'ಲೈಫ್ಲೈನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಈ ರೇಖೆಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ವಿವರಣೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಜಹೀರ್ ಕೈಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಏಕ್ ದೂಸ್ರೆ ಕಿ ಲೈಫ್ಲೈನ್. 04.10.2025" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಟ್ಯಾಟೂ ಘಟನೆ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲವನ್ನು ಸಾರಿದಂತಿದೆ.
ಕಳೆದ ಜೂನ್ 23, 2024 ರಂದು, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾದ ಸಿವಿಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಮದುವೆ, ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸುಂದರ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿತ್ತು.
ಕೇವಲ 25 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. "ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಮದುವೆ ಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಈ ಆಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರದ ಭವ್ಯ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಚಿತ್ರ:
ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬಾಸ್ಟಿಯನ್' ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ರೇಖಾ, ಕಾಜೋಲ್, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿರಾ ಬಾನು ಮುಂತಾದವರು ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕುಟುಂಬವೇ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು.
'ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್' ನಿಂದ ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ವರೆಗೆ:
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ 'ಡಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್' (2022) ಎಂಬ ಹಿಂದಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸತ್ರಮ್ ರಮಣಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕದ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲಸ್-ಸೈಜ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿತ್ತು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತಂದು, ಈಗ ಜೀವಮಾನದ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ:
ಸೋನಾಕ್ಷಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕುಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ 'ನಿಕಿತಾ ರಾಯ್' ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಜಹೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಟ್ಯಾಟೂದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮದುವೆಯವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ಈ ಪಯಣ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.