ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ!
ನಟಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ (Shanthi Priya) ಒಂದು ಕಾಲದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸವಾಲೊಂದನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸವಾಲು ಏನೆಂದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ! ಆದರೆ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮೊದಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಥೆ? ಬನ್ನಿ, ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೋಡೋಣ.
ಬೋಳು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರಿಸಿದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ!
'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೊದಲೇ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕೇವಲ 10-12 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾತ್ರದ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸವಾಲು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಹೆಸರಾದವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೇಶ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನೋಟವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ, "ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ನೋಟವೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ತಂಡದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
'ನಿರಂತರತೆ'ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಹತ್ವ!
ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ನಿರಂತರತೆ (continuity) ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಿರಂತರತೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ದೃಶ್ಯದ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ನೋಟದಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ನಟಿಯೊಬ್ಬರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಬೇರೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋಟದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಂಗವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸವಾಲುಗಳು!
ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕವೇ ಹಾಗೆ, ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಅನುಭವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 'ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಳು ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಿನಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.