ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ವಿಧಿಯ ಆಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್, ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 15-20 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನೇಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಮುಂಬರುವ 'ತುಮ್ ಹೋ ನಾ - ಘರ್ ಕಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ರಾಜೀವ್ ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನೇಹಾ, ತಮಗೆ ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಇಷ್ಟವಾದಾಗ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಟೋನಿ ಕಕ್ಕರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೇಹಾ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಹೋದರ, ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಿದರಂತೆ.
ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೂವರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, 'ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ರೋಹನ್ನನ್ನೇ ಆಗು' ಅಂದರಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಿತೆಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲೇ ಬರೆದ ಕಥೆಯಂತೆ ತಮಗೂ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ನೇಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದು ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಎನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಧಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಮಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೇಹಾ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ವಿಧಿಯ ಆಟ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ನೇಹು ದ ವ್ಯಾಹ್' ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಡಿನ ಸಾಲುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಈಗ ತಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ
'ನೇಹು ದ ವ್ಯಾಹ್' ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತಂಡವಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೇಹಾಗೆ ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ರೋಹನ್ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೇಹಾಗೆ ಅನಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ತಕ್ಷಣ ರೋಹನ್ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಇತ್ತ, ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊದಲು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಆದರೆ ಸೆಟ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ನೇಹಾ ಎದುರು ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಈ ಅವಕಾಶ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್, ನೇಹಾಗೆ 'Will You Marry Me?' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಆದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ನೇಹಾ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ರೋಹನ್ಪ್ರೀತ್. ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.