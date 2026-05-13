ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು JoliPoli Couture ವಿನ್ಯಾಸದ, ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಬನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ನಟಿ ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೌನ್ ಸಂಚಲನ
ಕೇನ್ಸ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಊರ್ವಶಿ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಮೂಲದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ JoliPoli Couture ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ, ಹರಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗೌನ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಣಿಗಳ ಕೆಲಸ, ಸೀಕ್ವಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭುಜದ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿಯುವ ಕೇಪ್ ಮಾದರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಈ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹಲವರು ಆಧುನಿಕ 'ರಾಯಲ್ ದರ್ಬಾರ್' ಶೈಲಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಡುಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಊರ್ವಶಿ ಮಾಂಗ್ ಟೀಕಾ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವರ ನೀಟ್ ಬನ್, ಹೊಳೆಯುವ ಮೇಕಪ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಐಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಐಲೈನರ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾವುಕ ಮಾತು
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ Brut ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಊರ್ವಶಿ, ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಾನು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ JoliPoli ಎಂಬ ಸುಂದರ ಡಿಸೈನರ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೇನ್ಸ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ," ಎಂದರು. "ನಾನು ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಾಗ, ನಾನು ಊರ್ವಶಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಕೇನ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ದಂಡು
ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರಲ್ಲದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಅವರಂತಹ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ್, ಆಮ್ಮಿ ವಿರ್ಕ್ ಮತ್ತು ರೂಪಿ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ನಟ-ನಟಿಯರು ಸಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಚರ್ಚೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ IANS ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಊರ್ವಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅವರು, "ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಿಸ್ತು, ಗಂಭೀರತೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರಭಾವ
ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ ಅವರ ಕೇನ್ಸ್ 2026ರ ಲುಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೌನ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ನಡೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.