"ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, 'ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದು, ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಇದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರ!

2024 ರಲ್ಲಿ 'ಮುಂಜ್ಯಾ', 'ಮಹಾರಾಜ್' ಮತ್ತು 'ವೇದಾ' ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ನಟಿ ಶಾರ್ವರಿ, ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ರಾವೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ (ಟೈಗರ್), ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ಪಠಾನ್) ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (ಕಬೀರ್) ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ 'ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್'ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಜಾಫರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ ಎದುರು ಶಾರ್ವರಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

'ಆಲ್ಫಾ' ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ:

'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರವು 2025 ರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 'ವಾರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಫಾ'ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ETimes ಈ ಹಿಂದೆ ಆಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂರ ಆಕ್ಷನ್ ಗುರು:

ETimes ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ವರಿ 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು 'ವೇದಾ' ಸಹನಟ ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವೇದಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಶಾರ್ವರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಜೊತೆಗಿನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು, "ಮುಂಜ್ಯಾ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ, 'ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬರುತ್ತೇನೆ, ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪೈ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಾನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, 'ನನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದು, ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಇದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ನಾನು ಏನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾನ್ ಅವರು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿದ್ದಂತೆ" ಎಂದು ಶಾರ್ವರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಾರ್ವರಿ ಅವರ ಕಲಿಯುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳು:

ಶಾರ್ವರಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೂರಜ್ ಬರ್ಜಾತ್ಯಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಎದುರು ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರ 'ಹೊಸ ಪ್ರೇಮ್' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ವರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಇಮ್ಟಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂಗ್ ರೈನಾ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರ್ವರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗ್ರಾಫ್ ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, 'ಆಲ್ಫಾ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್'ಗೆ ಹೊಸ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೈ ಆಗಿ ಶರ್ವರಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.