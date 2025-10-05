ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂಗಲೆ ಒಳಗೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಲಂಕಾರವಿರುವ ಬರ್ಮಾ ತೇಗದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯುವ ದೇವಾಲಯದ ಘಂಟೆ ಇದೆ! ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋದರೆ, 300 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಗಳವಿದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ₹12 ಕೋಟಿ ಬಂಗಲೆ: 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಕಲೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಳ!
'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2, 2025 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುಂದಾಪುರದ ಬೃಹತ್ ಮನೆಯೊಂದು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ₹12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಸಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ, ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ಮರಣೀಯ ಒಳಾಂಗಣ:
ರಿಷಬ್ ಅವರ ಬಂಗಲೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಲಂಕಾರವಿರುವ ಬರ್ಮಾ ತೇಗದ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೈಯಿಂದ ಎಳೆಯುವ ದೇವಾಲಯದ ಘಂಟೆ ಇದೆ! ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ, 300 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗ್ರಾನೈಟ್ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಂಗಳವಿದೆ. ಈ ಮೂಲೆಗಳು ಬರಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಶೆಲ್ಫ್ಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಲೆಬರಹ, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ಮತ್ತು 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ರೈಫಲ್ನಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ನಿಜವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿಂತರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 'ಭೂತ ಕೋಲ'ದ ಪಠಣ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ! ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಆ ಅನುಭವ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಊಹಿಸಿ. ಇದು 'ಕಾಂತಾರ'ದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದಂತಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ:
ಈ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 150 ಇಂಚಿನ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಖಾಸಗಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೆದರ್ ರೀಕ್ಲೈನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಂಗಳೂರು ಹೆಂಚುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಕರ್ಷಕ ಷಾನ್ಡಿಯರ್ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗೆ 'ಸೆಳೆರಾಯ' (ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಅರಣ್ಯ ದೇವತೆ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೌಂಟರ್ ಕಪ್ಪು ಹೊಳಪಿನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಭಾನುವಾರದ 'ಕೋರಿ ಗಸ್ಸಿ' ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೆಜಾನೈನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳವರೆಗೆ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ:
ಮನೆಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮುಖ ಗುರುತಿಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಕರಾವಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ 'ಯಕ್ಷಾ' ಕಾವಲು ಇವೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ವೈಫೈ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 'ಕಾಂತಾರ' ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ! ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಛಾವಣಿಯ ಹೆಂಚುಗಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೀಸಲಾದ "ಮಳೆ ಕೊಠಡಿ" ಇದ್ದು, ರಿಷಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಗುಡುಗಿನ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಈ ಮನೆ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 'ಕಾಂತಾರ: ಚಾಪ್ಟರ್ 1' ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ರಿಷಬ್, ಈ ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.