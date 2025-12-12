Kannada

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊಗಳು.

ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹುಡುಗಿ

ಶಾಲೆಯ ನೀಲಿ ಬಿಳಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ?

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ

ಆ ನಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೋಟ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಈಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.

ಎರಡು ಜಡೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?

ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡು ಜಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?

ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ

ಆಜ್ ಕೀ ರಾತ್ ಎಂದು ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿ, ಪಡ್ಡೆಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಫೋಟೊ ಅದು.

ಈ ಚಬ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರು?

ಕೆಂಪು ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಾಕ್, ಬಿಳೀ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಚಬ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ?

ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು

ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತು, ನಗು ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಅದು.

ಇವರನ್ನ ಖಂಡಿತಾ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ

ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಹೂನಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಈ ಮಹಾನಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ?

ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್

ಮಹಾನಟಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿದೆ.

ಈ ಮುದ್ದಾದ ನಗುವನ್ನು ಮರೆಯೋದು ಹೇಗೆ?

ಕಣ್ಣಿನ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಆ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾರು ಅಂತ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ಕನ್ನಡ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆ, ವೈದ್ಯೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಫೋಟೊ ಅದು.

ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ

ಈ ಫೋಟೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್

ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಯನ್ ತಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೊ ಅದಾಗಿದೆ.

