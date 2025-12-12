ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊಗಳು.
ಶಾಲೆಯ ನೀಲಿ ಬಿಳಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಧರಿಸಿ, ಮುದ್ದಾಗಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಎಂದು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ?
ಆ ನಗು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೋಟ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರುವಿರಿ. ಈಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದಲೇ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.
ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಎರಡು ಜಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ?
ಆಜ್ ಕೀ ರಾತ್ ಎಂದು ಸೊಂಟ ಬಳುಕಿಸಿ, ಪಡ್ಡೆಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಫೋಟೊ ಅದು.
ಕೆಂಪು ಡಿಸೈನ್ ಇರುವಂತಹ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ರಾಕ್, ಬಿಳೀ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿರುವ ಈ ಚಬ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ?
ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದು ಮಾತು, ನಗು ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಅದು.
ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಹೂನಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಈ ಮಹಾನಟಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ?
ಮಹಾನಟಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಟಿ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೊ ಇದಾಗಿದೆ.
ಕಣ್ಣಿನ ಆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್, ಆ 1000 ವೋಲ್ಟ್ ನಗುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾರು ಅಂತ.
ಕನ್ನಡ. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚೆಲುವೆ, ವೈದ್ಯೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಫೋಟೊ ಅದು.
ಈ ಫೋಟೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ನಯನ್ ತಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೊ ಅದಾಗಿದೆ.
ನಾನೇನು ಸಾಧುವಲ್ಲ.. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ: ಪುಷ್ಪ ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಾಜಮೌಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬೂಸ್ಟ್: ಅವತಾರ್ 3ನಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಟೀಸರ್
ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಹಾರರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ 5 ಭಯಾನಕ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವು!