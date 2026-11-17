ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಕುಟುಂಬದ ಆತಂಕವನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.17): ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಶಾರುಖ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಗೌರಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗುತ್ತಾರೆಯೇ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕುಟುಂಬದವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗೌರಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್!
ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಫರೀದಾ ಜಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹಳೆಯ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಳಿತು ಪಿಸುಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಅವನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನಾ? ಗೌರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗುತ್ತಾಳಾ?' ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬದವರು ಪಂಜಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾರುಖ್, ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗೌರಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿ, 'ಸರಿ ಗೌರಿ, ಈಗ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸು. ನಮಾಜ್ ಓದೋಣ' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಗೌರಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ನೋಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶಾರುಖ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.
ಆಗ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, 'ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೌರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯೇಷಾ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವಳು ಹೀಗೆಯೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗೌರಿ ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುಟುಂಬದವರ ಆತಂಕವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ದೂರ ಮಾಡಲು ಶಾರುಖ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.
'ನಾನು ಧರ್ಮ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದ ಗೌರಿ ಖಾನ್!
ಗೌರಿ ಖಾನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕರಣ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಶಾರುಖ್ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಶಾರುಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಮತಾಂತರವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಸ್ಪರರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಶಾರುಖ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬುದು ಗೌರಿ ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾರುಖ್ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರವೇನು?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ 2013ರಲ್ಲಿ 'ಔಟ್ಲುಕ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್' ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಮೊದಲು ನೀವು ಭಾರತೀಯರು, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರುತು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೌರಿ
ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಗುರುತಿನಾಚೆಗೂ ಗೌರಿ ಖಾನ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ '50 ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು' ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಗೌರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಆರ್ಯನ್, ಸುಹಾನಾ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾಮ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1991ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಶಾರುಖ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ದಂಪತಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.