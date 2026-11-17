ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಯಿತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಹಿರಿಯ ನಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣದ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ತಾವು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕನಸು ಕಂಡವರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ಮೂಲಕ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. 'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೊಸ ಮುಖವೊಂದನ್ನು ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು?
ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಕಾ ನಟನೆಯ 'ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಲನ್ ಲುಕ್ ಇರಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ ನೋಡಲು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಲನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೀರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೂ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಮ್ಮ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60-65 ವರ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಂಡ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು. ಕೆಲಸದ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿತು.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿತನ, ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಚಂದ್ರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಊಟ, ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀರೋ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಸಜ್ಜನ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಿಪಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿಚಂದ್ರನ್-ಹಂಸಲೇಖ ದೂರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣವೇ?
ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿತು ಎಂಬುದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ವಿಷಯ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಕನಸು, ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತು ಹಂಸಲೇಖ ದೂರವಾಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ.