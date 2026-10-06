ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರುವ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ನೋಡ್ತಾರೆ.
ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಪ್ರಧಮ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕುಟ್ಟಕ್ಕರ್' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಥೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಕೇವಲ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐಎಮ್ಡಿಬಿ (IMDb) ಯಲ್ಲಿ 7.8 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಈಗ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಅಲೀನಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಆಕೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಪೊಲೀಸರಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ವಿಷಯ ಹೊರಬರಬಾರದು ಎಂದು ಅದೇ ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಕಥೆ ರೋಚಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯ ಹುಡುಕುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡುವಿನ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೈಟ್.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ
ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಗೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು? ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು? ಎಂಬುದು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವರೇ ಪೊಲೀಸರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸೀಟಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಹದ್ ನಿಲಂಬೂರ್ ಈ 'ಪ್ರಧಮ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಕುಟ್ಟಕ್ಕರ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ತಿರುವೋತ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಥಾಮಸ್, ವಿಜಯರಾಘವನ್, ವಿನಯ್ ಫೋರ್ಟ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಭರತನ್, ಉನ್ನಿಮಾಯಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಜೀಸ್ ನೆಡುಮಂಗಾಡ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸೆಲ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹಾಗೂ ವಿಜೇಶ್ ತೊಟ್ಟಿಂಗಲ್ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜೀಬ್ ಮಜೀದ್ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಈ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಆಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ
ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಮಲಯಾಳಂ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಈಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ರಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಗಲಿದೆ. (ಅಧಿಕೃತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಒಳಿತು). ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರ ಆಟ ಹೇಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅಸಲಿ ಕುತೂಹಲ.