ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಲಿನಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಹೊಸ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅವರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಲಿನಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ವೊಂದರ ಕವರ್ ಪೇಜ್ಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್, ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿರೋ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿವೆ. ಮಿನಿಮಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪೋಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾರಾ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಹೊಸ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನಿದೆ?
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಹಲೋ' ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮ್ ಬಣ್ಣದ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ಗ್ಲಾಸಿ ಸ್ಕಿನ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಪೋಸ್ಗಳು ಇಡೀ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಟೋನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮೇಕ್ಓವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಭೇಷ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೂಟ್?
ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಾರಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು?
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.