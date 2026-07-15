ಕೊನೆಗೂ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ! ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ತಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹೇ ಜೋನಸ್' ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಕ್ಕಿದ್ದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲಿವುಡ್-ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಲವ್ಡ್ ಕಪಲ್. ತಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. 'ಸರಿ ಅನಿಸಿದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ' ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಾಗಿತ್ತು.
ನಿಕ್-ಪಿಗ್ಗಿ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ನಿಕ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ X (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ DM (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್) ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಬಹುದು. ಈಗ, 'ಹೇ ಜೋನಸ್' ಅನ್ನೋ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಆ ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಮುಜುಗರದಿಂದ ನಗುತ್ತಾ, ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡೋಕೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆವಿನ್ ಜೋನಸ್ ಅವರು, 'ನೀನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾರನ್ನು ಕ್ವಾಂಟಿಕೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀಯಾ?' ಅಂತ ನಿಕ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪರಿಚಯ, ಈಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿತ್ತು ಆ ಮೆಸೇಜ್?
ನಿಕ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹೀಗಿತ್ತು: “ಹಲೋ. ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಅದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ LA ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ?” ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, “ಹೇ. ಗ್ರಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೈವೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನೋಡಬಹುದು” ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಇವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ನಿಕ್ 2018ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ಉಮೈದ್ ಭವನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಇಬ್ಬರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಎರಡು ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯ್ತು. ಮೆಹೆಂದಿ, ಸಂಗೀತದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆದಿದ್ದವು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ರಾಲ್ಫ್ ಲಾರೆನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರ ತಾಯಿ ಮಧು ಚೋಪ್ರಾ ಮಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದರು.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.