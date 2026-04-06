'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ 'ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋ'ಗಳಿಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ 'ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋ'ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದ ತೆರೆಮರೆಯ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಮನ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೇನೋ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಹೊಳೆದಿತ್ತಂತೆ. "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳಪಿತ್ತು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಆಗಲೇ ಅನಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪಯಣದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು" ಎಂದು ಸಾರಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಶ್ರಮ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳದ 'ಪೀಕ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್' ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಫ್ರೇಮ್ನ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಮಹತ್ವ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರನ್ನು 'ತೆರೆಮರೆಯ ಹೀರೋಗಳು' ಎಂದು ಕರೆದ ಸಾರಾ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಂಗೀತ, ಸಂಕಲನ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣ
ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಾ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 'ಧುರಂಧರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಆರ್. ಮಾಧವನ್, ರಾಕೇಶ್ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.