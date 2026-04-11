ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ತಮಗೆ 'ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಶನಿವಾರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಬಳಿ ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. 'ಬುಲಾವಾ ಆಯಾ ಆ ಗಯೇ ಹಮ್' (ಕರೆ ಬಂತು, ನಾವು ಬಂದೆವು). ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನುಭವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ANI ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಸ್ಮಾರತಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?
ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮಾರತಿ (ಬೂದಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆರತಿ) ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಪೂಜೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ರಿಂದ 5:30ರ ನಡುವಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೈವಿಕ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಸ್ಮಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಪವಿತ್ರ ಪೂಜೆಯ ವಿವರಗಳು
ಮುಂಜಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಮಿಶ್ರಣವಾದ ಪಂಚಾಮೃತದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ, ದೇವರಿಗೆ ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧದಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಸ್ಮಾರತಿ ಮತ್ತು ಧೂಪ-ದೀಪ ಆರತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಡ್ರಮ್ಗಳ ಲಯಬದ್ಧ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಶಂಖನಾದವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ.
ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಹಾಕಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಭಸ್ಮಾರತಿಗೆ ಅಪಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಹನ್ನೆರಡು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ
ಇನ್ನು ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವರು 'ಧುರಂಧರ್', 'ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೆಂಜ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.