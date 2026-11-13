Nitya character Karna: ಕಿರುತೆರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ನಿತ್ಯಾ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ನಿತ್ಯ' ಪಾತ್ರದ ಪಯಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಾತ್ರದ ಅಂತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಪಿಕಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಿತ್ಯ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ (Typical) ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾಯಕನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ—ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಜಗಳವಾಡುವುದು, ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು, ವಿಲನ್ಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು, ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಗಳಿದ್ದವು. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಒದ್ದಾಡಿದರೂ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆಕೆ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ತನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಯಣವನ್ನು ಆಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಳು. ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು.
ಮನರಂಜನೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರದ ಮಹತ್ವ
ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ. ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಸದಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನರು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯಳಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರಬಹುದು, ತಪ್ಪುಗಳಾಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಲರಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಾವೇ ಹೋರಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ನಟನೆಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್
ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಉತ್ತಮ ಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ್ಯ ನೀಡಿರುವುದು ನಿರಾಸೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ಆ ಪಾತ್ರವಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನವೂ ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ (ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯಳಂತಹ ಪಾತ್ರ ಕಿರುತೆರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ (ಸಿನಿಮಾ) ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿತ್ಯಳಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಂದು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಹೊರನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಟಿಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದಲೇ ದೂರ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಂದ 'ಕರ್ಣ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ನಿತ್ಯಾ' ಪಾತ್ರ ಕಾಣಿಸದಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಅವರು ಏಕೆ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. "ನಮ್ರತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು 'ಕರ್ಣ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕುರಿತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊರೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶೇಡ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಥೆ ಸಾಗಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಎದುರಾದವು ಎಂದು ಬೇಸರ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅತ್ತು, ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಮಲಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಃಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಹಿನಿ ಮತ್ತು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಾನೇ ಹೊರಬಂದೆ. ಸದ್ಯ ಆ ಪಾತ್ರದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.