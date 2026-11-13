ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗ, ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ತಾಯಿ ಮಿಸ್ ಬೆಂಗಾಲ್
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದ ಆರ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದರು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಎಲ್ಎನ್ಟಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಿಸ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತಂದೆಗೆ 21 ವರ್ಷ, ತಾಯಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೇವಲ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಿನಿಮಾ, ಊಟ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದಭಾವ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಂದೆಯ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ತಂದೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ತಂದೆಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲೇ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಟೆನಿಸ್, ಈಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲಿಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ, ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಬೆಂಗಾಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ನಟಿ
ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಾಯಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ದಿನಸಿ ತರುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾಯಿಯೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಮಿಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಆದ ಸಮಯದಿಂದಲೇ ತಾಯಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ
ಸಂದರ್ಶನದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತಂದೆಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ. ತಂದೆ 50ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾದರು. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರು ಓಡಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ತಾವು ಅಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ನೋವಿನಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ನಿಧನರಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಅಗಲಿದರು. ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಎರಡು-ಮೂರು ತಿಂಗಳು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಕಾಣುತ್ತದೆ
ತಂದೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗ ಆಯುಷ್ನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಗುಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಜೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.