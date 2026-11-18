೧೯೯೫ರ 'ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿನ ಗಣಿತದ ಗುಟ್ಟು, ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರಿಮೇಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಾಲೆ’ಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಫೇವರಿಟ್. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ.
ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಕಥೆ!
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತ ತೆಲುಗು ಲೇಖಕ ಯಂಡಮೂರಿ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ 'ವೆನ್ನೆಲ್ಲೋ ಆಡಪಿಲ್ಲ' (Vennello Adapilla) ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಲೇಖಕ ವಂಶಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾವಾಗುವ ಮುನ್ನ 'ಸುಧಾ' ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ವಂಶಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಿಂದಿನ ಗಣಿತದ ಗುಟ್ಟು!
ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಂತ್ (ಅನಂತ್ ನಾಗ್) ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದಂತಹ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಮ್ಯಾಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೈಲಾಗ್ "I ate nothing for six ghante kaala" ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಪದದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿದರೆ ರಮ್ಯಾಳ 7 ಅಂಕಿಯ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ '6137336' ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ರೋಚಕ ಸಂಗತಿ!
ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಆ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಯಾರದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾದ ಕನಸಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಆ ಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಸುಮನ್ ಅವರದಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ, ಖ್ಯಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಗುರುರಾಜ್ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಆ ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. "ಸಿನಿಮಾದ ಮೌನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ನಟನಿಂದಲೂ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.