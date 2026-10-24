ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಸಮಂತ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, 'ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್!
ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಹ-ನಿರೂಪಕಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. *"ವಿಜಯ್ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಲಕ್ಕಿ ನಟ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸಿದ 'ಕತ್ತಿ' (2014), 'ಥೇರಿ' (2016) ಮತ್ತು 'ಮೆರ್ಸಲ್' (2017) ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ," ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ!
ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಸಮಂತಾ, *"ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಜನನಾಯಕರಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ೨೦೨೪ ರಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳುನಾಡು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ' (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೨೬ ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಉನ್ನತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳು!
ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ತನದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಂತಾ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೨೬ ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.