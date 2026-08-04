ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೋಗೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೋಡಿ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೋಗೇಂದ್ರ. ಆದರೆ, ಇವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದು ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಎಂದು ಜಯಣ್ಣ-ಭೋಗೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸಲಹೆ!
ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೋಗೇಂದ್ರ, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸ್ನೇಹನಾ ಪ್ರೀತಿನಾ’ ಹಾಗೂ ‘ಭೂಪತಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಾಡುಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ದರ್ಶನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಂ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಹಣ ಹೂಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನೂ ನಾವೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯವೇ ಕೊನೆಗೆ ಜಯಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಭೋಗೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತಂತೆ.
ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ರು!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಯಣ್ಣ-ಭೋಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ‘ಅರ್ಜುನ್’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀಡಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ‘ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜಯಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ರಿಸ್ಕ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗುವ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಂ ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನೀಡಿ ‘ಅರ್ಜುನ್’ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು’ ಎಂದು ಭೋಗೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ, ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭೋಗೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪಯಣದ ಹಿಂದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒತ್ತಾಯವೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.