Triggered Insaan: ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಇನ್ಸಾನ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಇನ್ಸಾನ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಯಾರು? ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಿಶ್ಚಯ್ ಮಲ್ಹಾನ್. ಇವರು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ರೋಸ್ಟಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ 26 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು, ನಿಶ್ಚಯ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿಶ್ಚಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ 'ಲವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 50 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಶ್ಚಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಲೈವ್ ಇದ್ದು ದೇಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಈ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ವೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಾರಿಟಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚಾರಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.