'ದಬಾಂಗ್' (2010) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ನಟನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು "ಗೂಂಡಾ" ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು "ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಲ್ಮಾನ್ "ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು, "ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ದಬಾಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಅಭಿನವ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು "ಅಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಕರೆದರು. "ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗೂಂಡಾ. ದಬಾಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಬದ್ತಮೀಜ್ ಹೈ, ಗಂಡಾ ಇನ್ಸಾನ್ ಹೈ (ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಶಿಷ್ಟ, ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ)" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಭಿನವ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ:
ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಅವರು (ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್) ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪಿತಾಮಹ. ಅವರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕ ಜನರು. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾರೆ."
ದಬಾಂಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ:
ದಬಾಂಗ್ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧೀಲಿನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ ಸಿನೆ ವಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಸಿನ್ಹಾ, ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್, ಸೋನು ಸೂದ್, ಓಂ ಪುರಿ, ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ, ಅನುಪಮ್ ಖೇರ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಮಂಜ್ರೇಕರ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2012 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಬಾಂಗ್ 2 ಅನ್ನು ಅರ್ಬಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಬಾಂಗ್ 3 (ಅನು. ನಿರ್ಭೀತ 3) 2019 ರ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿನವ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ:
ದಬಾಂಗ್ ನಂತರ, ಅಭಿನವ್ ಬೆಷರಮ್ (2013) ಅನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಪಲ್ಲವಿ ಶಾರ್ದಾ, ರಿಷಿ ಕಪೂರ್, ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಜಾವೇದ್ ಜಾಫ್ರಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಂಚ್, ಯುವ ಮತ್ತು ವಿಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದರ್ (1995), ಸಶ್ಶ್ ಕೋಯಿ ಹೈ (2001) ನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಮತ್ತು ದಿಲ್ ಕ್ಯಾ ಚಾಹ್ತಾ ಹೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ:
ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎ.ಆರ್. ಮುರುಗದಾಸ್ ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿಕಂದರ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎದುರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು 2020 ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.