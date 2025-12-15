- Home
ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಟಿಯ ಪೋಸ್.. ಟ್ರೋಲಿಗರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಸೀರಿಯಲ್ ತಾರೆ!
Shivali Prab Photos: ಜನಪ್ರಿಯ ಮರಾಠಿ ನಟಿ ಶಿವಾಲಿ ಪರಬ್ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಸೀರೆ, ಬ್ಲೇಜರ್ ಧರಿಸಿ, ಸೊಂಟದ ಬಳಿ ಕನ್ನಡಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ ಫೋಟೋದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶಿವಾಲಿ ಪರಬ್ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿನ ಲುಕ್ ನೋಡಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋನಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚಿ ಹಾಸ್ಯ ಜಾತ್ರಾ' ಮೂಲಕ ಶಿವಾಲಿ ಪರಬ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಹಾಸ್ಯದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಾಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು 'ಪ್ರೇಮ್ ಪ್ರಥ ಧೂಮ್ಶಾನ್' ಮತ್ತು 'ಮಂಗಳ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಿವಾಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಶಿವಾಲಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜರ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಚೋಕರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ದನೆಯ ಹಾರವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರು.
ಶಿವಾಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಭಂಗಿಗಳು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದವು, ಇದನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
ಶಿವಾಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋಗಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ (ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಬಳಿ) ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಕ್ಕುಳ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಲಿಯ ಭಂಗಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಿವಾಲಿಯನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ 'ಅವಳು ತನ್ನ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನೇರವಾಗಿ "ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಇರೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಸೊಂಟಕ್ಕಲ್ಲ', "ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ", "ನೀವು ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂಬ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಶಿವಾಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
