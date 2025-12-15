Kannada

ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ

‘ಸೀತಾ ರಾಮ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Dec 15 2025
Author: Pavna Das
Kannada

ಕಪಲ್ ಕ್ವಿಜ್

ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಪಲ್ ಕ್ವಿಜ್ ಗೆ ಫನ್ನಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ರೀಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇನಿತ್ತು ನೋಡಿ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಯಾರು ಮೊದ್ಲು Sorry ಕೇಳೋದು?

ಜಗಳ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಸಾರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ವೈಷ್ಣವಿ ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಅಂತೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಫನ್ನಿ ಯಾರು?

ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಫನ್ನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇ ಫನ್ನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಯಾರು?

ಇನ್ನು ಈ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದು ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅಂತೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕುಕ್ ಯಾರು?

ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ವೈಷ್ನವಿ ಆಗಿತ್ತು.

Image credits: Instagram
Kannada

ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ?

ಇನ್ನು ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ್ ತಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಷ್ಣವಿ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ಮೊದ್ಲು I Love You ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು?

ವೈಷ್ಣವಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ I Love You ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅಂತೆ.

Image credits: Instagram
Kannada

ರೆಡಿಯಾಗಲು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು?

ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಲು ಯಾರು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

