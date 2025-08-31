ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೋಲೆ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಲೀಂ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾಂಸ. ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದರು, "ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ನಿಷಿದ್ಧ."
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಮುಂದುವರಿದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಹೋಳಿ, ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಈದ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲೀಂ ಖಾನ್ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ (ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು) ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು, ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು.
ದಿ ಫ್ರೀ ಪ್ರೆಸ್ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. “ಇಂದೋರ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸವಿದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾಂಸ! ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸ ಹರಾಮ್ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.”