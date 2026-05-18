ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೈನಾಕ್?' ಸೀಸನ್ 2 ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೈನಾಕ್?' ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ANI ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಬಾ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಗು ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಸಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಬಾ ಮಾತು
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಬಾ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 2026 ರಿಂದ, ನಾವು ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ, ನಾವು ಪುರುಷರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ-ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಥರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಎಂದು ಸಬಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಹಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿ
ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಿದುಷಿ ಕೊಠಾರಿ ಅನ್ನೋ ಯುವ ಗೈನಕಾలಜಿಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ ಸಬಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ತಂಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀರೋಗತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೆವು. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಪಯಣ
ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಬಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಫ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದುಷಿಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಪಾತ್ರವು ಈಗ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭದ್ರತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು, ಜಗತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನೇ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಭದ್ರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಬಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಿದುಷಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವಳ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿದುಷಿ ತಾನು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ (The Viral Fever) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಗೈನಾಕ್?' ಸೀಸನ್ 2 ರಲ್ಲಿ ಸಬಾ ಆಜಾದ್, ಕರಿಷ್ಮಾ ಸಿಂಗ್, ಆರನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕೌಲ್, ಕುನಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾ ಚಿಬ್ಬರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಮೇ 22 ರಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮಿನಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ.