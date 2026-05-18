ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 158ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 21 ರಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 158ನೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್‌ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

52 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಡಂಬಲ್ಸ್, ಬಾರ್‌ಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, "ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆ #Mega158 ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೆಗಾ158' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ

ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

"ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಆಯುಧ" (The blade that set the bloody benchmark) ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್‌ಲೈನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, "ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ @director.bobby ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ @kvn.productions ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ನಂಟು

ಈ ಜೋಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರವಿತೇಜ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಥೆರೆಸಾ, ಬಾಬಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.