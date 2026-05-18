ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮೆಗಾ158’ಗಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಮೇ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 158ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ 21 ರಂದು ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯಲಿದೆ. 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 158ನೇ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
52 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಡಂಬಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ, "ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿಗುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆ #Mega158 ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೇ 21 ರಂದು ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮೆಗಾ158' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ
ಚಿರಂಜೀವಿ ತಮ್ಮ 70ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ಮೆಗಾ158' ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಹಿತಿನ್ ಕೆ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
"ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಆಯುಧ" (The blade that set the bloody benchmark) ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೋಸ್ಟರ್, ಇದೊಂದು ಭರ್ಜರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, "ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ @director.bobby ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ @kvn.productions ಜೊತೆ ಸೇರಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' ನಂಟು
ಈ ಜೋಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ವಾಲ್ತೇರು ವೀರಯ್ಯ' 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ರವಿತೇಜ, ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಥೆರೆಸಾ, ಬಾಬಿ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 'ಮನ ಶಂಕರ ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.