ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ವಿವಾಹದ ಹಿಂದಿನ ಮತಾಂತರದ ಕಾರಣವನ್ನು ಅವರ ಮಗಳು ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮತಾಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ: ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲಾ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧವು ಹಲವಾರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ, ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಮಗಳು, ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಅವರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಕಣ್ಣನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಮತಾಂತರ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಬಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೈಗರ್ ಪಟೌಡಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮನ್ಸೂರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದಾಗ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮತಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ ಆಯೇಷಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿವಾಹವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಮತಾಂತರವು ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ದಂಪತಿ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಬೇಕಾಯಿತು
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಬಾ ಪಟೌಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆ ಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮತಾಂತರವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಬಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮದುವೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತತ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಬಾ ಪಟೌಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಶರ್ಮಿಳಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ನಟನೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಗುರುತನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಕ್ತ ಉದಾರ ವಾತಾವರಣ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಸಬಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಉದಾರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸಬಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ, ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಈದ್ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.