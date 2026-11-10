ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಕೃತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್.
ದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಚ್-ಅಪ್ ನಾಟಕದ ನಂತರ, ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯ ನಾಟಕೀಯ ಎನ್ನಿಸುವಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗುವುದು, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದಾದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕುವುದು ಪ್ರಚಾರದ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕೃತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದಾದ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಒಂದಾದಂತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ದೂರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಆಕೃತಿ ಅವರಿಗೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಪೃಥ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಅವರು ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಈ ಮುಕ್ತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಈ ಸನ್ನೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ
ಪೃಥ್ವಿ ಶಾ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 8, 2026 ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, 2026 ರಂದು, ಆಕೃತಿ ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ಆಕೃತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಆತುರದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಈಗ, ಆಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶವು ಅವರು ಹಿಂದಿನದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರಿಸಿ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.