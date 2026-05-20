ನಟ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು 'ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಿಷಬ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಅವರ ಲುಕ್ 'ಬೊಂಬಾಟ್' ಮತ್ತು 'ಸಖತ್ ಬೆಂಕಿ'ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೆಗಾ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ನಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿಯಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ಲೇಯರ್ ನೀಡಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಸುಂದರ, ಹೊಸ ಹುರುಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಪೆದ್ದಿ' ಟ್ರೇಲರ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್, ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಝಲಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕುಸ್ತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಾಸ್-ಅಥ್ಲೆಟಿಸಿಸಂ ಅನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಏಳು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ಟ್ರೇಲರ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬೋಮನ್ ಇರಾನಿ ಅವರು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಾರತದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಖಳನಾಯಕರಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ಬಹು-ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಪಾತ್ರ ಅವರದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ಯೇಂದು ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ
ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎ.ಆರ್. ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.