ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ವೇಳೆ, 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಮತ್ತು 'ದಂಗಲ್' ಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಪೆದ್ದಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೇಲರ್ ಸೋಮವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಅನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ 'ಪೆದ್ದಿ' ಅನ್ನೋ ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಗೂ ತಕ್ಕಂತೆ ತಮ್ಮ ದೇಹ, ನೋಟ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ರು. “ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಮೀರ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 'ಸುಲ್ತಾನ್' ಮತ್ತು 'ದಂಗಲ್' ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು” ಅಂತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡ್ರಾಮಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಾನೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್
'ಪೆದ್ದಿ' ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾನೇ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. “ಲುಕ್ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಥೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತು ಮಾಡಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು” ಅಂತ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರು.
ಗುರುತಿನ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 'ಪೆದ್ದಿ'
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕಥೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. “ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದುಕಲು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗುರುತಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪೆದ್ದಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ” ಅಂತ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮೊದಲು ಗುರುತಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೆ. “ಕೊನೆಗೆ, ಕ್ರಾಸ್ಓವರ್ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಇಡೀ ಕಥೆಯ ಜರ್ನಿ. ಈ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ” ಅಂತಾನೂ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕುಸ್ತಿ, ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು, ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಓಡೋದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬುಚ್ಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ಅವರೇ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ
'ಪೆದ್ದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತೇಜ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ದಿವ್ಯೇಂದು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.